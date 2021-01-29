Темы дня

Общество
29 января 2021, 15:14

Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля

Василий Лановой

Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Театре им. Е. Вахтангова. Фото: Павел Ворожцов.

Василия Ланового похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Театре им. Е. Вахтангова, где он служил долгие годы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Напомним,Василий Лановой скончался 28 января. За несколько дней до этого, 16 января, ему исполнилось 87 лет. Ещё раньше, в начале января, стало известно, что актёр и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом

Читайте также:

Владимир Путин выразил соболезнования близким Василия Ланового.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.01.2021, 16:03 / Общество
Опубликован указ об объявлении Года медработника в Свердловской области
29.01.2021, 15:55 / Общество
Поликлиника в Нижнем Тагиле возобновила работу после задымления и эвакуации 530 человек
29.01.2021, 15:14 / Общество
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
29.01.2021, 14:47 / Экономика
В России насчитывается 17,6 миллиона малоимущих граждан
29.01.2021, 14:38 / Общество
В России отзывают на ремонт 82 тысячи автомобилей Lexus и Toyota