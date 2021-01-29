Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля

Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Театре им. Е. Вахтангова. Фото: Павел Ворожцов.

Василия Ланового похоронят 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Театре им. Е. Вахтангова, где он служил долгие годы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Напомним,Василий Лановой скончался 28 января. За несколько дней до этого, 16 января, ему исполнилось 87 лет. Ещё раньше, в начале января, стало известно, что актёр и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом.

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