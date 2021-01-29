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29 января 2021, 16:03

Опубликован указ об объявлении Года медработника в Свердловской области

граффити, посвящённое врачам

Опубликован указ об объявлении Года медработника в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области 2021 год объявлен Годом медицинского работника. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Как говорится в документе, в целях повышения престижа профессии медработника, развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения Среднего Урала, свердловскому правительству необходимо создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года медработника.

Кроме того, властям поручено разработать и утвердить план мероприятий. В свою очередь главам муниципалитетов рекомендуется "осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в 2021 году Года медицинского работника".

Контролировать исполнения указа, подписанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, будет его заместитель – Павел Креков.

Ниже публикуем текст указа:

Фото: документ

Напомним, ещё в декабре прошлого года Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что уходящий год был чрезвычайно тяжёлым, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие.

"Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника", – заявлял губернатор.

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Областная газета Свердловской области

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