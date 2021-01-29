На трассе М-5 «Урал» восстановят обрушенный пешеходный мост. Фото: Галина Соловьёва.

В начале февраля на 193-м километре трассы М-5 «Урал» восстановят надземный пешеходный переход. Он был повреждён осенью прошлого года.

Тогда в переход на полной скорости врезался «КамАЗ» с поднятым кузовом. В результате аварии сооружение рухнуло прямо на грузовик. Во время падения моста людей на нём не было. После обрушения строения схему движения пешеходов изменили.

По данным пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор», пешеходный переход восстановят в начале следующей недели. Изготовление и установку новой конструкции оплатит компания, техника которой нанесла ущерб.

На время монтажа движение на подъезде к Екатеринбургу будет ограничено. Ожидается, что все работы будут выполнены за полчаса. О времени перекрытия будет сообщено дополнительно.