На Среднем Урале продлят запрет на ночную работу ресторанов и кафе

На Среднем Урале продлят запрет на ночную работу ресторанов и кафе. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области 1 февраля будет подписан указ о смягчении ряда ограничений по коронавирусу. В частности, планируется открыть учреждения допобразования. Что касается времени работы ресторанов и кафе – изменений не предвидится.

Такое заявление сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На страниц в Instagram он отметил, что время работы заведений общепита, открытых до 23:00, пока что останется неизменным.

"Нам всем ещё нужно набраться немного терпения", – добавил он.

Евгений Куйвашев также анонсировал продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями до 15 февраля.

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