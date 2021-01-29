Евгений Куйвашев рассказал о строительстве дублёра моста через Исеть и переводе мэра Каменска-Уральского. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей Каменска-Уральского в Instagram. Он рассказал о планах по строительству ещё одного моста через реку Исеть, конкурсе на должность мэра и строительстве спортивного объекта.

Один из подписчиков попросил главу региона рассмотреть возможность строительства моста через Исеть. В своём ответе Евгений Куйвашев напомнил, что в муниципалитете имеется Байновский мост, соединяющий Синарский и Красногорский районы города. По словам губернатора, сооружение находится в хорошем состоянии, однако из-за интенсивного движения на нём возникают заторы.

"Мы давно рассматриваем разные пути выхода из этой ситуации. Сейчас одним из самых перспективных видится вариант строительства рядом с существующем мостом дублёра", – сказал он, добавив, что уже в этом году планируется провести геологические изыскания.

Также была поднята тема перевода главы города в свердловское правительство. Ранее "Облгазета" писала, что гордума Каменска-Уральского приняла отставку Алексея Шмыкова. Позже он был назначен замглавы региона. Исполняющим обязанности мэра стал Алексей Герасимов.

"Первый раз за много лет мама, проживающая в Каменске-Уральском, радуется тому, сколько в городе было сделано. И вот мэра переводят. Очень хочется надеяться, что на замену придёт кто-то из команды Шмыкова", – отметил другой пользователь.

На это глава Среднего Урала заявил, что "принимал решение о приглашении Алексей Викторовича в правительство, в том числе учитывал и тот факт, что под его руководством в городе была сформирована эффективная команда". Он выразил уверенности в том, что все начатые проекты будут продолжены новым главой. По словам губернатора, конкурс на должность мэра открыт.

Отвечая на ещё один вопрос, Евгений Куйвашев рассказал, что в этом году стартует строительство Центра бокса, которое было отложено в связи с пандемией. Он уточнил, что проект прошёл госэкспертизу и получил положительное заключение. Средства на начало строительства – 100 млн рублей – в бюджете Каменска-Уральского предусмотрены.

Также к губернатору обращались по поводу отсутствия освещения во дворе в районе Южный, разбитой дороги на ул. Октябрьская и вакцинации от коронавируса.

Напомним, на прошлой неделе Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей Нижнего Тагила.

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