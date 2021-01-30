Интервью с Игорем Володиным о будущем мэре Екатеринбурга и топ-5 законов, вступающих в силу в феврале: главное в номере за 30 января

Доброе утро! Рассказываем о самых интересных материалах в номере "Областной газеты" за 30 января.

Имя нового мэра Екатеринбурга станет известно 9 февраля. В конкурсе на пост градоначальника участвуют 44 человека. С 1 февраля начнутся собеседования. Окончательное решение примет городская дума. Спикер гордумы Игорь Володин в интервью «Областной газете» поделился мнением, кому под силу справиться с должностью градоначальника.

Индексация социальных выплат, обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент, новые чеки для бизнеса – рассказываем о законах, которые вступают в силу с февраля и на которые стоит обратить внимание.

Дом супругов Татьяны и Вячеслава Зыряновых стоит на краю посёлка Солнечного Берёзовского городского округа. Вплотную к забору подходит лес, на его опушке растёт величавая сосна в два обхвата, а на участке возле дома – кедры и голубые ели, которые хозяин выращивает, а затем высаживает – возле игровой площадки посёлка и в парке-дендрарии, который он заложил три года назад за своим участком. Тогда он высадил 72 кедра в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны, а в 2020 году – ещё 75, в честь юбилея Победы.

В екатеринбургском Доме художника открылась выставка номинантов на премию губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства» за 2020 год. В изобразительном искусстве представлено пять разных проектов – от графики и ювелирных произведений до росписи по металлу.