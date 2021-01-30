После несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела

Возбуждены два уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских в ходе несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских во время несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге. Подозреваемые задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в прошлую субботу в сквере у Драмтеатра два молодых человека (1996 и 1997 годов рождения) применили насилие в отношении сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. "Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка", - рассказал Александр Шульга.

Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Сейчас следователи выполняют мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

Напомним, неделю назад во многих городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Шествия состоялись и на территории Свердловской области. Самое массовое – в Екатеринбурге. Подробно о том, как это было, рассказывала "Областная газета".

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