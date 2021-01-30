Свердловским организациям назвали количество рабочих мест, которые они должны предоставить инвалидам

Общее количество рабочих мест для трудоустройства свердловских инвалидов в 2021 году составит 591. Фото: Галина Соловьёва.

Для свердловских организаций установили минимальное количество рабочих мест, предназначенных инвалидам, на 2021 год. Соответствующий приказ выпустил департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации региона, общее количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2021 году составит 591.

В перечень организаций, на которые предполагается устраивать инвалидов, вошло 261 предприятие. Среди них - Уральский приборостроительный завод (2 специальных рабочих места), Корпорация ВСМПО-АВИСМА (16), УГМК (1), Уральские локомотивы (6), Белоярская атомная станция (2), Уралвагонзавод (23), Первоуральский новотрубный завод (1), Уральский завод гражданской авиации (6), аэропорт Кольцово (4). Также в списке есть больницы, детские сады, университеты, торговые сети.

Напомним, в прошлом году свердловские власти утвердили комплекс мероприятий по восстановлению занятости населения. Один из пунктов этого плана предусматривает создание условий для интеграции в трудовую деятельность инвалидов.

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