Евгений Касперский оценил Екатеринбург с 50-го этажа башни "Исеть"

На фото - Евгений Касперский в заповеднике "Столбы" в Красноярске. Фото: скрин Инстаграмма Евгения Касперского

Известный программист и создатель антивирусной программы Евгений Касперский посетил Екатеринбург в рамках автопробега по России «Магадан-Москва», который он затеял по собственной инициативе для знакомства с разными городами России. Путешествие началось в первых числах января - компанию Касперскому составили сотрудники его лаборатории и популярный российский тревел-блогер Сергей Анашкевич. Журналист "Облгазеты" узнал подробности их автопробега и впечатления от уральской столицы.

Магадан – Екатеринбург

От Дальнего Востока и Оймякона - самого сурового места на планете с температурой под минус 55 - до Омска и заснеженной столицы Урала. Евгений Касперский проехал на автомобиле вместе с членами своей команды уже более 8 000 тысяч километров. Далеко позади остались 18 населённых пунктов. Участники автопробега выбирали для остановки не только известные города, но и глубинки, названия которых у среднестатистического россиянина не на слуху: Сусуман в Магаданской области, якутские Усть-Нера, Томтом и Нерюнгри, иркутский Тайшет. Путешествие с Дальнего Востока началось на французских легковых автобилях, а в Чите команда Касперского пересела на арендованные немецкие внедорожники, которые специально завезли в регион на автовозе из Москвы.

- Будучи заядлым путешественником, при каждом удобном случае я не упускаю возможности самому сесть за руль, - рассказал «Облгазете» Евгений Касперский. - Весьма положительные впечатления остались от Якутска, Красноярска с его знаменитыми Столбами. Очень понравилось в Кемерово: уютный центр с приятной малоэтажной застройкой середины XX века с красивой набережной реки Томь. Также запомнился центр Омска - окраины города выглядят заметно скромнее, но вот в центре присутствует какой-то исторически-правильный дух.

На снимке видно, что в Оймяконе действительно холодно - у Евгения Касперского замёрзли даже ресницы. Фото: Скрин Инстаграма Евгения Касперского

Программист предпочитает нетривиальные путешествия и уникальный туризм. Миллиардер посетил много мест - вулкан Фудзияма (Япония), Гавайские острова и Аляска (США), Патагонии (Южная Америка), Австралию и Новую Зеландию, острова Французской Полинезии и даже шестой континент Антарктида. Но истинная красота, по словам Евгения, всё-таки в России.

- Пожалуй, самое необычное, фантастическое и красочное место в мире – Камчатка, - отметил Евгений Касперский. - Нереальная, практически нетронутая человеком природа, вулканы, горячие источники, гейзеры. Я был там уже много раз и поеду обязательно ещё.

Дороги в Тюмени лучше?

В составе команды Касперского путешествует популярный российский тревел-блогер и автор книги о путешествиях Сергей Анашкевич – за его плечами более 80 стран из самых разных уголков планеты и уникальные маршруты по России.

После остановки в каждой точке маршрута Сергей активно делится с подписчиками в социальных сетях полезной информацией о новом городе, его интересных местах и ценах на услуги отеля. Во время автопробега блогера поразил центр Читы с горами мусора и маленькие города в Якутии, где люди бедно живут и не имеют достойной работы. На контрасте с Москвой эти картины выглядят особенно удручающе.

Блогер отметил, что в России, на удивление, почти везде отличные дороги, по крайней мере между регионами и ключевыми городами. Но Свердловская область и столица Урала в этом плане подвели.

- С одной стороны, Екатеринбург - крупный и богатый город. Здесь всё хорошо с промышленностью и деньгами. Очень нравится ваш центр - башня «Исеть», «Ельцин-Центр». Но даже по сравнению с соседней Тюменской областью дороги в вашем регионе намного хуже: снег на трассах, к сожалению, не убирают, - поделился своими впечатлениями Сергей Анашкевич. - Мы утром выезжали из Тюмени – весь город чистили от снега, на трассах везде снегоуборочная техника вдоль обочин. Когда через пять часов мы заехали в Свердловскую область, разница была колоссальная - везде горы грязного снега и единицы техники на дорогах.

Евгений Касперский и Сергей Анашкевич посетили музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. По мнению Евгения, это лучший автомобильный музей из всех, что он видел. Фотографии и впечатления о Екатеринбурге уже появились в его Инстаграме, наряду с постами о других городах России, которые удалось посетить в рамках автопробега. Путешественникам удалось оценить город с 50-го этажа башни «Исеть». Екатеринбург Каперскому понравился.

Следующий пункт назначения команды Касперского - Пермский край. Далее по пути будут Казань, Нижний Новгород и завершающая точка – Москва. Завершить путешествие команда планирует в начале февраля.

На карте отмечен весь маршрут автопробега Евгения Касперского. от Магадана до Екатеринбурга он посетил 18 городов. Фото: Татьяна Никитина