Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд

Главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Данная информация была опубликована на сайте Союза журналистов России.

Ранее сообщалось, что Сергей Смирнов был задержан и доставлен в ОВД Тверское (Москва) для составления протокола. Ему вменяли участие/призывы к участию в несанкционированной акции 23 января. Уточнялось, что в прошлую субботу главред из дома не выходил, в протестной акции не участвовал.

Позже стало известно, что Сергея Смирнова отпустили под обязательство о явке в суд. Об этом рассказал и сам задержанный.

"Простите за путаницу в статьях КоАП, мы не видели документов и озвучивали, что говорили полицейские. Сначала было про перекрытие дорог, потом за участие в акции 23 января (хотя я был дома). Полицейские никуда не торопились. А потом внезапно принесли документы, а там за ретвит шутки", ‒ заявил главный редактор "Медиазоны" на странице в Facebook.