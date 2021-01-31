Темы дня

Общество
31 января 2021, 12:37

Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд

Главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Данная информация была опубликована на сайте Союза журналистов России.

Ранее сообщалось, что Сергей Смирнов был задержан и доставлен в ОВД Тверское (Москва) для составления протокола. Ему вменяли участие/призывы к участию в несанкционированной акции 23 января. Уточнялось, что в прошлую субботу главред из дома не выходил, в протестной акции не участвовал.

Позже стало известно, что Сергея Смирнова отпустили под обязательство о явке в суд. Об этом рассказал и сам задержанный.

"Простите за путаницу в статьях КоАП, мы не видели документов и озвучивали, что говорили полицейские. Сначала было про перекрытие дорог, потом за участие в акции 23 января (хотя я был дома). Полицейские никуда не торопились. А потом внезапно принесли документы, а там за ретвит шутки", ‒ заявил главный редактор "Медиазоны" на странице в Facebook.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2021, 13:00 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 352 случая коронавируса
31.01.2021, 12:37 / Общество
Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд
31.01.2021, 11:41 / Общество
В Екатеринбурге закрыли шесть станций метро
31.01.2021, 10:47 / Общество
На ЕКАДе фура влетела в "КамАЗ"
31.01.2021, 09:57 / Общество
В Тавде из-за коммунальной аварии перекрытии улицу