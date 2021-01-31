На Среднем Урале ещё 14 человек умерли от коронавируса

На Среднем Урале ещё 14 человек умерли от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Умерли ещё 14 свердловчан с коронавирусом. С начала 2021 года жертвами COVID-19 стали почти 500 человек.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 034, сообщает региональный и оперштаб по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 485 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 73 182 человека.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 352 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 70 472 свердловчанина. Из больниц уже выписались 63 074 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в медучреждениях.