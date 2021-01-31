Темы дня

Общество
31 января 2021, 15:25

На Среднем Урале ещё 14 человек умерли от коронавируса

реанимация едет на вызов

На Среднем Урале ещё 14 человек умерли от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Умерли ещё 14 свердловчан с коронавирусом. С начала 2021 года жертвами COVID-19 стали почти 500 человек.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 034, сообщает региональный и оперштаб по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 485 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 73 182 человека.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 352 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 70 472 свердловчанина. Из больниц уже выписались 63 074 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в медучреждениях.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2021, 15:25 / Общество
На Среднем Урале ещё 14 человек умерли от коронавируса
31.01.2021, 15:00 / Общество
В России за сутки выявили 18,3 тысячи заболевших COVID-19
31.01.2021, 14:40 / Общество
В Екатеринбурге открыли все станции метро
31.01.2021, 14:01 / Общество
На несанкционированный митинг в Екатеринбурге вышли более 2 тысяч человек
31.01.2021, 13:00 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 352 случая коронавируса