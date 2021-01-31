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31 января 2021, 16:27

В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

погода

В Свердловской области потеплеет до +1 градуса. Фото: Алексей Кунилов.

В первых числах февраля в Свердловской области потеплеет до +1 градуса. Вместе с тем ожидаются порывистый ветер и снег.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшую ночь будет -6...-11ºС, при прояснении -15...-20ºС. Днём же столбик термометра покажет +1...-4ºС. Местами в регионе пройдёт снег. Ветер подует южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

Во вторник, 2 февраля, синоптики обещают переменную облачность, снег. Температура воздуха ночью составит -7...12 ºС, днём потеплеет до +1...-4 ºС. Ветер южный с переходами на западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Среда, 3 февраля, тоже будет облачной и снежной. Температура воздуха ночью составит -7...-12ºС, а днём ‒ -4...-9ºС. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

В Екатеринбурге три ночи подряд ожидается -8...-10ºС. В дневное время воздух будет прогреваться до +1...-1ºС, около 0ºС и -5...-7ºС соответственно.

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

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Областная газета Свердловской области

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