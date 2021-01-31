Несанкционированный митинг и работа метро в Екатеринбурге: главное за день

Несанкционированный митинг и работа метро в Екатеринбурге: главное за день. Фото: Елизавета Порошина.

Добрый вечер! Самой обсуждаемой темой дня стали несанкционированные митинги, проходящие в разных городах России. "Облгазета" следила за ситуацией в Екатеринбурге. Расскажем об этом и не забудем вспомнить другие интересные новости, которые вы могли пропустить.

♦ В уральской столице поддержать Алексея Навального решили 2,3 тысячи человек. В прошлую субботу, когда на улице было холоднее, желающих было больше. Подробности сегодняшнего шествия можно посмотреть тут. По данным министерства общественной безопасности, задержаны 43 человека.

♦ В Екатеринбурге на несколько часов закрывали шесть станций метро. Сообщалось, что из-за технической неполадки между "Машиностроителей" и "Уральской" остановился состав. После устранения неполадок подземка возобновила работу в полную силу.

♦ Церемония вручения Демидовской премии состоится в Москве. Лауреатов 2020 года будут чествовать на заседании президиума Российской академии наук. Такое решение было принято в связи с высокой значимостью мероприятия в объявленный Президентом РФ Год науки и технологий.

♦ В первых числах февраля в Свердловской области потеплеет до +1 градуса. Вместе с тем ожидаются порывистый ветер, снег и гололедица.