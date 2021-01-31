В Екатеринбурге в ходе несанкционированного митинга задержаны 83 человека

В центре города сегодня на каждом перекрёстке дежурила полиция. Фото: Елизавета Порошина

В Екатеринбурге 31 января прошёл несанкционированный митинг в поддержку дважды судимого блогера Алексея Навального. По официальным данным, на улицы вышло 2,3 тысячи человек. Задержано 83 участника.

"В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту специализированными группами ведётся тщательное разбирательство, по его итогам будут приняты обоснованные решения", - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что в прошлую субботу, когда на улице было холоднее, желающих поддержать оппозиционера Алексея Навального было больше. Подробности сегодняшнего шествия можно посмотреть тут. Корреспондент "Облгазеты" сообщал, что в центре города на каждом перекрёстке дежурила полиция, больше всего блюстителей правопорядка оказалось в районе площади 1905. У Драмтеатра находилось больше сотни сотрудников полиции, там же стояли четыре автозака и ещё несколько машин ОМОНа.

Добавим, что в столице, по данным ГУ МВД России по Москве, в несогласованном мероприятии поучаствовали также около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ. По официальным подсчётам, число участников сократилось минимум в два раза по сравнению с прошлым несанкционированным митингом. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявляют о 150 задержанных.

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"Всё бы закончилось благополучно, если бы кто-то не устроил провокацию".