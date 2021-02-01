Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём образования профсоюзного движения в Свердловской области

Благодаря профсоюзам почти 91 процент трудового населения Свердловской области имеет коллективный договор с работодателем. Фото: Павел Ворожцов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили уральцев с Днём образования профсоюзного движения в Свердловской области. Он отмечается сегодня, 1 февраля.

В этом году исполняется 103 года со дня образования профсоюзного движения в регионе. Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет 34 областных организации профсоюзов и более 4 тысяч первичных организаций, в которых состоит 600 тысяч человек.

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина отметили роль профсоюзов в период пандемии коронавируса.

"Профсоюзы взяли на себя серьёзную часть работы по стабилизации социально-экономической ситуации: помогали трудовым коллективам адаптироваться к новым условиям, разъясняли новые нормы жизни и работы, следили за обеспечением санитарно-гигиенических требований на предприятиях региона, защищали трудовые права уральцев, переведённых на дистант, оказывали поддержку ветеранам. Используя современные информационные технологии, профсоюзные организации проводили юридические консультации, форумы, конференции, рассматривали обращения членов профсоюза", - говорится в поздравлении губернатора Свердловской области, опубликованного в субботнем номере "Облгазеты".

"Совместно с депутатами Законодательного Собрания представители Федерации профсоюзов Свердловской области занимались вопросами соблюдения трудовых прав медработников в период пандемии новой коронавирусной инфекции, обсуждали изменения в ТК РФ в части регулирования удалённой работы. Приняты нормативные правовые акты, предоставляющие налоговые льготы организациям. При этом, несмотря на обусловленные пандемией экономические трудности, органы государственной власти Свердловской области не отказались ни от одного социального обязательства региона", - отметила в своём поздравлении Людмила Бабушкина.

Она также напомнила, что профсоюзы в сфере своих полномочий наделены правом законодательной инициативы и оказывают влияние на законотворческую деятельность.

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина пожелали активистам профсоюзного движения здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в работе.

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