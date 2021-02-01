С 1 февраля социальные пособия проиндексируют на 4,9%

На 4,9% проиндексированы единовременное пособие при рождении ребёнка. Фото: Павел Ворожцов

В России с сегодняшнего дня вырастет размер единовременной денежной выплаты и детских пособий. С 1 февраля их проиндексируют на 4,9%.

ЕДВ получают 14,7 миллиона федеральных льготников — инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза и России, Герои труда, россияне, пострадавшие на производстве. На 4,9% вырастет и входящий в состав единой денежной выплаты набор социальных услуг - до 1 211,66 рубля в месяц.

Фото: ПФР

По данным ПФР, до 6 424,98 рубля увеличивается и пособие на погребение родственникам умершего пенсионера, если он не работал.

Кроме того, на 4,9% проиндексированы единовременное пособие при рождении ребёнка (выросло до 18 886,32 рубля), минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (до 7 082,85 рубля, максимальный с 1 января составляет 29 600,48 рубля), единовременное пособие за постановку на учёт до 13-ой недели беременности (до 708,92 рубля). Эти пособия выплачивает Фонд социального страхования.

Напомним, что инфляция в России за 2020 год составила 4,9%.

Читайте также:

Топ-5 законов, которые вступают в силу в феврале.

Стало известно, как изменятся пенсии свердловчан в 2021 году.