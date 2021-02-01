Исполнилось 90 лет со дня рождения первого Президента России Бориса Ельцина

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику первому Президенту России Борису Ельцину. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала состоялась церемония возложения цветов к памятнику первому Президенту России Борису Ельцину. 1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения государственного деятеля.

Почтить память Бориса Ельцина пришли полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, врип главы Екатеринбурга Алексей Орлов, сенатор Аркадий Чернецкий, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также общественники и представители дипломатического корпуса.

Фото: Павел Ворожцов

"Борис Ельцин — истинный лидер. Необычайно умный, волевой, целеустремлённый. Направлявший всю свою энергию, талант и жизненную силу на строительство и созидание, на развитие родной Свердловской области и всей страны", — заявил глава Среднего Урала.

Фото: Павел Ворожцов.

Напомним, ранее "Областная газета" публиковала программу празднования 90-летия со дня рождения первого Президента России. Сегодня в Екатеринбурге могут бесплатно посетить Музей Бориса Ельцина в Ельцин Центре. В19:00 в холле кино-конференц-зала состоится официальное открытие фотовыставки "Борис Ельцин. В галстуке и без". Кроме того, в УрФУ, где учился будущий политик, заработала посвящённая ему выставка. В музейно-выставочный комплексе вуза представили зачетную книжку Ельцина, фотографии, памятные предметы и литературу о его личности.

К юбилею со дня рождения уроженца села Бутка Талицкого района "ОГ" решила подробно рассказать о домах, в которых он жил в Свердловске – всего их было десять. Первый материал нашего спецпроекта "Здесь жил Ельцин" посвящён общежитию № 6 УПИ.

Фото: Павел Ворожцов.