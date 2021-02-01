В Екатеринбурге за несоблюдение антиковидных мер оштрафовали госпиталь для ветеранов войн

Защита попыталась обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге госпиталь для ветеранов войн заплатит штраф за невыполнение противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проверка выявила в медицинском учреждении ряд нарушений.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, поводом для проверки стала жалоба одной из пациенток госпиталя, поступившая в июне 2020 года. По словам заявительницы, во время стационарного лечения, её поместили в палату с пациентками с подтверждённым диагнозом COVID-19. При этом у самой женщины на тот момент коронавирус диагностирован не был.

По результатам проверки Роспотребнадзора, выяснилось, что в госпитале не были разделены потоки пациентов с подтверждённым и неподтверждённым диагнозом COVID-19. Также нарушались требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении, не проведено лабораторное исследование на COVID-19 пациентов, находившихся на стационарном лечении с предварительным диагнозом «Пневмония неустановленной этиологии», а в экстренных извещениях отсутствовала информация об установлении окончательного диагноза у заболевших.

В отношении ГАУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» был составлен протокол об административном правонарушении.

Постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга медучреждение признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Защита попыталась обжаловать решение, но Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.