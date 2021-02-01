Владимир Путин поручил обеспечить соблюдение прав журналистов в субъектах РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством прав представителей СМИ. Ответственными за исполнение поручения назначены полномочные представители Президента в федеральных округах.

"Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных законодательством о средствах массовой информации", - сказано в перечне поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Поручение должно быть исполнено в ближайшие три месяца, до 1 мая 2021 года. На сайте Кремля уточняется, что ответственными за исполнение поручения утверждены Владимир Якушев, Юрий Чайка, Юрий Трутнев, Александр Гуцан, Валерий Фадеев, Игорь Щёголев, Владимир Устинов, Игорь Комаров и Сергей Меняйло.

Ранее "Областная газета" сообщала, что глава государства поручил изучить вопрос о создании в стране суда по правам человека. Также он рассмотреть условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и подготовить предложения для совершенствования законодательства в данной сфере.