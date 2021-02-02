Закрытые собеседования на пост главы Екатеринбурга, новая версия гибели дятловцев и зимний паводок: самое интересное в номере «Облгазеты» за 2 февраля

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными материалами свежего номера «Областной газеты».

Вчера в Екатеринбурге стартовали собеседования кандидатов на пост главы города. Из-за большого количества участников (их в этот раз 43!) конкурсная комиссия будет расспрашивать кандидатов в мэры в течение трёх дней. Однако несмотря на повышенный интерес горожан и журналистов, всё это произойдёт за закрытыми дверями. Своё видение социально-экономического развития уральской столицы кандидаты также оглашают в закрытом режиме, однако журналисту «Облгазеты» всё же удалось лично спросить об этом некоторых из них. Подробности – в нашем материале.

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, 62 года назад, на Северном Урале погибли девять туристов-студентов. В июле 2020 года Генеральная прокуратура России завершила расследование этой загадочной гибели на перевале Дятлова, объявив, что причиной смерти молодых людей стала снежная лавина. Однако эта официальная версия до сих пор обсуждается и подвергается сомнению. Всего же существует более 70 версий произошедшего. Недавно появилась ещё одна, которую выдвинул писатель и издатель из Самары Андрей Шепелев в своей книге «Вторжение готтентотов. Восход Холодной войны и загадка перевала Дятлова». Автор считает, что дятловцы погибли от взрыва бомбы, сброшенной с разведывательного американского самолёта, и поделился своими соображениями с журналистом «Облгазеты».

И ещё немного о необычном: жители частного сектора Верхней Салды познакомились с природным феноменом – зимним паводком. В декабре к ним на подворья пришла речка Озёрка, превратив всё вокруг в ледяные торосы. Люди взялись за бензопилы, чтобы вернуть речку в русло. Коммунальные службы также помогают горожанам избавляться от прибывающей воды. Но это борьба с последствиями половодья, а нужно устранить его причину. Подробности читайте здесь.

А теперь о спорте. Ревдинский «Темп-СУМЗУГМК» выполнил задачу-минимум – добился победы в первом матче финала Кубка России по баскетболу. В Южно-Сахалинске команда Алексея Лобанова выиграла со счётом 82:74 (16:23, 24:16, 26:14, 16:21). О том, как прошла игра – в материале «Облгазеты».