Владимир Путин приехал на могилу первого Президента России Бориса Ельцина

Российский лидер приехал на кладбище с двумя букетами роз. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил Новодевичье кладбище в столице, чтобы почтить память Бориса Ельцина. 1 февраля первому Президенту РФ исполнилось бы 90 лет.

Российский лидер приехал на кладбище с двумя букетами роз, один из которых он возложил к могиле первого президента и поклонился. Владимир Путин напомнил, что Борис Ельцин возглавил страну в один из её сложнейших исторических периодов.

"Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов её истории – можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного", – передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

По мнению Владимира Путина, Бориса Ельцина отличало то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность. Он подчеркнул, что людям свойственно критиковать правителей за те или иные действия или бездействия, однако первый Президент России достойно справлялся с возложенным на него грузом ответственности.

Второй букет российский лидер возложил к могиле народного артиста СССР Василия Ланового, который скончался 29 января после заболевания коронавирусом.

"Думаю, что такие выдающиеся деятели искусства, как Лановой, они, конечно, оставили – и Лановой, в частности, оставил – очень яркий след в искусстве, да и, можно сказать, в судьбах очень многих людей. Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений", – заявил президент.

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