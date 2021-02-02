Белка из Екатеринбургского зоопарка предскажет погоду на весну

Белка из Екатеринбургского зоопарка предскажет погоду. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в зоопарке Екатеринбурга отмечается День сурка. Ежегодно один из подопечных зверинца предсказывает погоду на весну. В этот раз выбор пал на белку.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе зоопарка, впервые в роли предсказателя выступит обыкновенная белка Гилиан – житель отдела прирученных животных. Зверёк родился и вырос в зверинце.

Известно, что белке, как и её предшественникам, дадут на выбор две тарелки с лакомством. Одна из них будет символизировать солнечную погоду, а другая – пасмурную.

Зоопарк открыт для посещений. Однако в связи с ограничительными мерами по коронавирусу массовые мероприятия и праздники для посетителей пока не проводятся.

Добавим, в прошлый вторник к зоопарке отмечали День белого медведя. В честь праздника для Умки приготовили трёхъярусный ледяной торт с вареньем, рыбой, овощами и фруктами. Его супруга Айна получила диетический торт из замороженного яблочного пюре, а также скумбриево-кальмаровый салат.