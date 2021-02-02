Темы дня

Общество
2 февраля 2021, 11:24

В Свердловской области проверят все частные дома престарелых

дом для престарелых

В Свердловской области проверят все частные дома престарелых. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу в домах для престарелых. Предполагается, что это поможет предотвратить трагедии.

Недавно в подобных соцучреждениях произошли резонансные пожары с массовой гибелью. В Республике Башкортостан огонь унёс жизни 11 человек, в Тюменской области – 7.

В Свердловской области работают 84 дома для престарелых, расположенных в частных домах. Чтобы охватить такие организации профилактическими мероприятиями, обезопасить персонал и постояльцев, Госпожнадзор проводит работу по пополнению соответствующего реестра.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ходе рейдов по пансионатам спасатели проверяют соблюдение правил противопожарного режима. Внимание уделяется исправности система пожарной сигнализации, наличию первичных средств пожаротушения и доступности путей эвакуации.

В Екатеринбурге огнеборцы побывали в пансионате "Благодар", где находится 21 постоялец. После проверки там состоялось практическое занятие с персоналом. По легенде возгорание произошло на кухне. Чтобы не тревожить постояльцев, роль пострадавшего исполнял статист. На него спасатели надели маску дыхательного аппарата и вынесли на носилках. 

Подобные профилактические мероприятия уже прошли в Первоуральском и Режевском городских округах. Рейды охватят частные пансионаты на территории всего региона.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2021, 11:24 / Общество
В Свердловской области проверят все частные дома престарелых
02.02.2021, 11:11 / Общество
Буддисты с горы Качканар рассказали, когда покинут религиозный комплекс
02.02.2021, 10:50 / Общество
В Екатеринбурге изменили норматив на бесплатное школьное питание
02.02.2021, 10:26 / Политика
Евгений Куйвашев поздравил уральцев с годовщиной победы в Сталинградской битве
02.02.2021, 10:11 / Общество
Белка из Екатеринбургского зоопарка предскажет погоду на весну