В Свердловской области проверят все частные дома престарелых. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу в домах для престарелых. Предполагается, что это поможет предотвратить трагедии.

Недавно в подобных соцучреждениях произошли резонансные пожары с массовой гибелью. В Республике Башкортостан огонь унёс жизни 11 человек, в Тюменской области – 7.

В Свердловской области работают 84 дома для престарелых, расположенных в частных домах. Чтобы охватить такие организации профилактическими мероприятиями, обезопасить персонал и постояльцев, Госпожнадзор проводит работу по пополнению соответствующего реестра.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ходе рейдов по пансионатам спасатели проверяют соблюдение правил противопожарного режима. Внимание уделяется исправности система пожарной сигнализации, наличию первичных средств пожаротушения и доступности путей эвакуации.

В Екатеринбурге огнеборцы побывали в пансионате "Благодар", где находится 21 постоялец. После проверки там состоялось практическое занятие с персоналом. По легенде возгорание произошло на кухне. Чтобы не тревожить постояльцев, роль пострадавшего исполнял статист. На него спасатели надели маску дыхательного аппарата и вынесли на носилках.

Подобные профилактические мероприятия уже прошли в Первоуральском и Режевском городских округах. Рейды охватят частные пансионаты на территории всего региона.