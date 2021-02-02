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Общество
2 февраля 2021, 11:52

В Минздраве РФ исключили принудительное помещение в вытрезвители

Закон о возрождении вытрезвителей вступил в силу с 1 января.

Закон о возрождении вытрезвителей вступил в силу с 1 января. Фото: Александр Зайцев

В Министерстве здравоохранения России рассказали, кого будут забирать в вытрезвители, а кого нет. В ведомстве исключили принудительное удержание граждан в таких учреждениях.

В Минздраве РФ отметили, что в вытрезвитель будут забирать только нетрезвых граждан, находящихся в беспомощном состоянии, жизни которых угрожает опасность.

«Речь идёт только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», - говорится в сообщении пресс-службы», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве также отметили, что решение о создании вытрезвителя будут принимать власти субьектов РФ с учётом региональных потребностей. Правила организации деятельности таких заведений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. В правилах будут прописаны виды помощи, которые могут оказывать клиентам вытрезвители.

Напомним, в конце декабряПрезидент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создавать в регионах платные медицинские вытрезвители. Закон о возрождении вытрезвителей вступил в силу с 1 января. В некоторых регионах подобные заведения уже функционируют. Однако в Свердловской области они так и не появились.

«Областная газета» разбиралась, почему никакой ясности по этому вопросу до сих пор нет.

Областная газета Свердловской области

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