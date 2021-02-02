Скончались ещё 15 свердловчан с COVID-19

За январь жертвами коронавируса стали почти 500 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в Свердловской области зафиксировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии скончались 2 063 свердловчанина с подтверждённым COVID-19.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией. За январь жертвами коронавируса стали почти 500 свердловчан. Накануне сообщалось о 14 летальных исходах.

В целом по России за сутки зафиксировано 539 летальных исходов. За весь период пандемии в стране от ковида умерли 74 тысячи человек.

Добавим, что в Свердловской области за последние сутки выявлено 325 новых случаев коронавируса.