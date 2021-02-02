У жителя Екатеринбурга арестовали Audi Q7 за многомиллионный долг

У жителя Екатеринбурга арестовали Audi Q7 за многомиллионный долг. Фото: Нина Георгиева.

Житель Екатеринбурга может лишиться своего Audi Q7. Автомобиль был арестован из-за долгов.

Мужчина задолжал частному лицу и нескольким кредитным организациям порядка 13 млн рублей. При этом в его владении находился Audi Q7, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Екатеринбуржец уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал свой автомобиль. В ходе разыскных мероприятий транспортное средство было найдено, арестовано и передано на ответственное хранение спецорганизации.

Кроме того, обращено взыскание на доходы должника. Мужчина также ограничен в праве выезда за границу. Мера будет действовать до полного погашения задолженности.

Отмечается, что должник сможет вернуть свой автомобиль в случае своевременной оплаты долга. В противном случае машину продадут на торгах.

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