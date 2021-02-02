Почему нужно отчитываться о тратах с пенсии супруги-инвалида?

Отчётность по тратам заставляет попечителя аккуратнее распоряжаться средствами, которые получает опекаемый. Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «Облгазеты» обратился 84-летний Геннадий Петров из Екатеринбурга. Пенсионер пожаловался на обязанность отчитываться перед органами социальной опеки за траты с пенсии своей супруги – инвалида первой группы и попросил разобраться, зачем закон предусматривает такую отчётность, и можно ли от неё отказаться.

Опекуном своей супруги Екатерины, которая стала недееспособной после инфаркта, Геннадий Петров стал с 1997 года. Распоряжаться всеми финансами с тех пор начал Геннадий Петрович, но несколько лет назад его обязали предоставлять отчёты обо всех тратах, которые он осуществляет на средства жены.

– С меня требуют отчёт за траты её же собственности – зачем это нужно?! – возмущается пенсионер. – Я не трачу деньги на всякую ерунду, а просто покупаю хорошие продукты и вещи. Да и сам получаю большую пенсию – мы с женой ни в чём не нуждаемся. Спрашивать у соцопеки разрешение что-то купить кажется очень странным.

В браке со своей женой Геннадий Петров уже 62 года. По его словам, они давно не делят доходы, а всё считают общим, поэтому ему трудно понять, что спустя столько лет совместной жизни нужно вновь разделять собственность на «её» и «его».

– В опеке мне говорят, чтобы я укладывал все траты жены в 12 тысяч рублей, хотя пенсия у неё в два раза выше, – продолжает опекун. – В итоге меня отчитывают, если я выхожу из установленного лимита. Иногда дают разрешение на какие-то траты, иногда – нет, но запрещают помогать нашим детям с пенсии жены: по правилам соцопеки, это дети должны нам помогать. Но в какие рамки это укладывается?

В министерстве социальной политики Свердловской области журналисту «Облгазеты» пояснили, что такая отчётность предусмотрена Федеральным законом №48 «Об опеке и попечительстве». И исключений по этому документу нет.

– Жена получает пенсию как недееспособная, поэтому именно её деньги должны облагаться отчётностью, – сообщили «Облгазете» в региональном министерстве социальной политики. – Это придумано для того, чтобы опекуны не распоряжались средствами абсолютно свободно. Закон, конечно, больше относится к детям, чтобы сохранить их средства до совершеннолетия. Но и пожилые попечители должны его соблюдать.

Согласно закону, опекун или попечитель представляет такой отчёт раз в год. Документ должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его хранения, приобретении имущества, доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и его расходах. К заявлению прилагаются документы о разных расходах (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другое), кроме расходов на питание и предметы первой необходимости.

– Ни для кого не секрет, что деньги недееспособных граждан не всегда используются на самые полезные нужды, – комментирует юрист, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Именно для избежания таких ситуаций и существует этот закон. Требовать отчётов за выделенные денежные средства нормально, и в целом опекуну это делать несложно.

Если у опекуна есть какие-то вопросы, на которые он не получает устные разъяснения, то, по словам Игоря Упорова, необходимо направить соответствующее письменное заявление в управление социальной политики своего района. Госорганы обязаны в течение 30 дней рассмотреть заявление и дать на него ответ в письменной форме со ссылками на нормы, на которые они опираются. В противном случае опекун вправе расторгнуть договор опеки по собственной инициативе.

Опубликовано в №018 от 03.02.2021