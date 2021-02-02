Представлен проект центрального входа в Шарташский лесопарк. Фото: пресс-служба лесопарка.

Стали известны подробности создания инфраструктуры гостеприимства на входе в Шарташский леской парк. Речь идёт об обустройстве центрального входа, который расположится в районе конечной остановки автобусов №25 и 077.

По данным пресс-службы лесопарка, на сегодняшний день данный вход является самым востребованным. Прилегающие территории по сравнению с остальными частями кластера, имеют самую большую плотность жителей.

Отмечается, что центральная входная группа будет содержать все основные функциональные объекты (парковку, туалеты, инфо-центры, кафе, пункты проката, медпункты), нацеленные на сосредоточение рекреационной нагрузки за пределами парка.

Фото: пресс-служба лесопарка

"В планировочной структуре входной группы учтено сохранение сложившихся сценариев и зон использования, которые не противоречат потребностям рекреационно-оздоровительного кластера", – говорится в сообщении.

Так, парковка автомобилей предусмотрена на месте существующей, а также взамен гаражей. В планах и сохранение конечной остановки общественного транспорта, у которой появится остановочный павильон (под кровлей здания администрации).

Фото: пресс-служба лесопарка

"Внешний облик архитектурных объектов входной группы решается в формах современной архитектуры, но с отсылкой к историческим объектам и осмыслением идентичности места", – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: пресс-служба лесопарка

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