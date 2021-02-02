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2 февраля 2021, 15:52

Уральские таможенники пресекли контрабанду свердловского леса за границу

контрабанда леса

Два предпринимателя пытались вывезти через российско-казахстанскую границу из России 210 м³ леса. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники таможни и ФСБ пресекли вывоз за границу лесоматериалов, заготовленных в Свердловской области. Общая стоимость леса составила 1,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, два предпринимателя пытались вывезти через российско-казахстанскую границу 210 кубометров леса хвойных пород, используя подложные документы. Контрабанду лесоматериалов в Казахстан и Киргизию пресекли сотрудники Уральской оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В отношении двух граждан РФ Уральской оперативной таможней возбуждено семь уголовных дел по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…». Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Расследование будет проводиться Управлением на транспорте МВД России по УрФО.

Областная газета Свердловской области

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