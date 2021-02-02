В Свердловской области стало меньше пенсионеров

В Свердловской области число пенсионеров за последние два года сократилось более чем на 25 тысяч человек Фото: Павел Ворожцов

О сокращении числа пенсионеров на Среднем Урале говорят данные отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области. Так, на 1 января 2019 года на учёте в органах ПФР региона состояло 1 357 118 человек, на 1 января 2020 года – 1 348 507 человек, на 1 января 2021 года – 1 331 928 пенсионеров. Количество людей пенсионного возраста за последние два года сократилось более чем на 25 000 человек.

– Конечно, пандемия коронавируса сыграла свою роль в уменьшении числа пенсионеров, поскольку это наиболее уязвимая категория населения, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Если обратиться к статистике, то основная причина смертности связана с осложнениями при коронавирусе, а также с несвоевременным оказанием медицинской помощи при обострении других заболеваний.

Это мнение подтверждают и данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым в 2020 году население Свердловской области сократилось на 20 000 человек, а уровень смертности в России по итогам января-октября 2020 года стал максимальным за десять лет.

В тему Если говорить о нововведениях для пенсионеров в 2021 году, то страховая пенсия по старости мужчинам теперь назначается в возрасте 61,5 лет, женщинам – в 56,5 лет. Но это, как отметила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина, только при наличии двенадцатилетнего страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 21. Так, стоимость индивидуального коэффициента в 2020 году составляла 93 рубля, в 2021 году – 96 рублей 86 копеек.

Однако ещё один немаловажный фактор в уменьшении численности пенсионеров в Свердловской области – увеличение пенсионного возраста в России. Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то с этого года это будет происходить на год позже. Так, в Свердловской области, по данным отделения ПФР в регионе, в 2019 году было назначено 58,5 тысячи новых пенсий, а в 2020 году – 54,2 тысячи.

Важно С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам (их в регионе 952 000 человек) проиндексировали на 6,3 процента – увеличение в среднем произошло на одну тысячу рублей. С 1 апреля 2021 года произведут индексацию пенсий по государственному пенсионному обеспечению – таких получателей в области, по словам Ольги Шубиной, 110 000 человек. Размер индексации будет зависеть от роста прожиточного минимума. А с 1 августа традиционно должны произвести перерасчёт пенсий работающим пенсионерам.

Кстати Сейчас 75 процентов обращений граждан по вопросу начисления пенсий поступает через электронные ресурсы – сайт и мобильное приложение ПФР, портал госуслуг. В условиях пандемии это самый удобный и безопасный способ. Также все интересующие вопросы свердловчане могут задать по телефону горячей линии ОПФР: 8–800–600-03–89.

Опубликовано в №018от 03.02.2021 под заголовком "Пенсионеров в Свердловской области стало меньше".