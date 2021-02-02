Пожилых уральцев обучат правильно распоряжаться деньгами

На курсах финансовой грамотности пожилые граждане поймут, как рассчитать свой бюджет и выбрать правильный банковский инструмент для достижения финансовых целей. Фото: Алексей Кунилов

Банк России начинает бесплатное обучение людей пенсионного и предпенсионного возраста по грамотному обращению с деньгами в проекте «Финансовая грамотность для старшего поколения». Курс проходит в онлайн-формате и состоит из трёх лекций, посвящённых экономии, банковским услугам и финансовому мошенничеству.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, онлайн-проект должен обучить пенсионеров управлять своим личным бюджетом и даже приумножать его. На лекции «Экономия для жизни» участникам проекта объяснят, как правильно планировать доходы, рассчитывать расходы, возвращать уплаченные налоги и получать социальные льготы. Занятие «Банковские услуги» посвящено выбору кредита, вклада и защите своих денежных средств. А на лекции «Финансовое мошенничество» слушателей научат не только распознавать злоумышленников по телефону и в интернете, но и избегать финансовых пирамид.

– Тема финансовой грамотности давно набирает обороты, и с каждым годом обучающих программ становится всё больше, – замечает представитель Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков. – Поскольку существенная доля финансового мошенничества направлена на пенсионеров, нужно каждый год вновь рассказывать о новых способах защиты и всё время напоминать, что точно не нужно делать.

Кроме граждан старшего поколения, занятия могут также пройти и работники учреждений социального обслуживания пожилых людей, которые тоже должны быть проводниками финансовой грамотности для пенсионеров.

Курс финансовой грамотности можно пройти за один день из любой точки страны, достаточно иметь доступ в интернет. Записаться можно только через сайт: нужно выбрать тему, дату занятия и пройти регистрацию, где необходимо указать ФИО, телефон и адрес электронной почты. После этого на почту придёт сообщение со ссылкой на лекцию, по которой нужно будет перейти в назначенное время. Сейчас на сайте доступно расписание лекций до 23 апреля.

Лекции можно смотреть как самостоятельно, так и в составе группы. Эксперты Банка России ведут 45-минутные занятия несколько раз в неделю. Участник, который прошёл три курса и оставил отзыв о проекте, получает сертификат.

Напомним, что пилотный проект «Финансовая грамотность для старшего поколения» стартовал в Свердловской области весной 2020 года. За этот период лекции прослушали около 800 граждан.

Опубликовано в №018 от 03.02.2021