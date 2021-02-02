Депутаты обсудили вырубку деревьев для строительства веерного депо в ЦПКиО Екатеринбурга. Фото: пресс-службой СвЖД.

В Екатеринбурге депутаты гордумы рассмотрели проект строительства веерного депо на территории ЦПКиО им. Маяковского. К выступающим возник целый ряд вопросов. В частности, обсуждалась необходимость вырубки деревьев.

В ходе своего выступления главный инженер службы заказчика СвЖД Антон Спиридонов заявил, что застраивать планируют заболоченную территорию, где не растут деревья ценных пород. При этом он уточнил, что на участке есть кустарники, ивы, а также 12 берёз.

"Ещё раз подчеркну, кроме железной дороги, этот участок вряд ли заинтересует кого-либо. Или он будет у нас, или там будет территория для лягушек. Просим поддержать наше начинание", – добавил Антон Спиридонов.

Один из участников заседания обратился к докладчику с просьбой проверить всё ещё раз и подготовить необходимые документы.

"Там будут деревья под снос. Вы знаете, что у нас сейчас любую спичку кинь и люди кинутся защищать пустырь с кустами, утверждая, что это сквер. Беспорядки нам не нужны. Поэтому обложитесь всеми документами", – сказал депутат.

Ранее "Областная газета" сообщала, что Свердловская железная дорога при поддержке администрации Екатеринбурга планирует построить "Веерное депо". Учебно-экспозиционный образовательный центр расположится на территории парка им. Маяковского. Там будет экспозиция узкоколейной ретротехники – свыше 75 единиц. Доступ к объекту будет свободным для всех желающих.