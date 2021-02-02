На Среднем Урале начался месячник защитника Отечества

Одна из традиций месячника защитника Отечества – возложение в день окончания блокады цветов к памятной плите, посвящённой городу-герою Ленинграду, на мемориальном Широкореченском кладбище Екатеринбурга Фото: Галина Соловьева

На прошлой неделе в Свердловской области стартовал месячник, посвящённый Дню защитника Отечества. В этом году патриотический марафон, который традиционно проводится на Среднем Урале в эти дни, приобретёт международный масштаб: в нём примут участие ветеранские организации и вузы Казахстана, Белоруссии.

Ленинград героический

Открыли месячник проведением круглого стола, посвящённого 77-й годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с онлайн-участием ветеранов и молодёжи.

– 27 января мы называем ленинградским Днём Победы, – говорит председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков. – Это одновременно радостная и скорбная дата. Радостная, потому что благодаря беспримерному мужеству советских солдат, защитников и жителей города, победа в Великой Отечественной войне стала заметно ближе, а Ленинград смог вздохнуть свободно. Скорбная, потому что оказались слишком страшными последствия блокады – в городе погибло более полутора миллионов человек.

Круглый стол организовали в Уральском государственном экономическом университете, и неслучайно: молодые люди должны знать историю своей страны. В зале и с экрана к ним обращались те, кто пережил это страшное событие, – сами блокадники. Ленинград, второй по величине город Советского Союза, оказался в кольце блокады 8 сентября 1941 года, а был освобождён от железной хватки врага 27 января 1944 года. Почти 900 дней длилась блокада. В ней участвовали не только немецкие войска, но и финские, испанские, добровольцы из других стран. По сути, вся Европа пришла под стены города. Наверняка для многих молодых людей, присутствовавших в зале, это стало откровением. Как и то, что в блокадном Ленинграде погибло мирных жителей больше, чем при бомбардировках Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. Причём от вражеских бомб и снарядов погибло только три процента ленинградцев, остальные – от голода.

– Немцы прекрасно знали о бедственном положении защитников города. О том, что в Ленинграде от голода гибнут женщины, дети, старики, – говорит Юрий Судаков. – Но именно в этом и заключался их план блокады. Не сумев войти в город с боями и сломить сопротивление его защитников, они решили заморить его голодом.

Кстати, многие спросят: зачем ворошить прошлое? Да потому, что сегодня на Западе это прошлое перевирают на свой лад: например, утверждая, что большие жертвы Ленинграда случились оттого, что город не сдался. При этом замалчивают, что у немцев не было планов сохранить город и его население.

– Вся страна, в том числе Урал, помогали Ленинграду выстоять, – заметил председатель Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов, пенсионеров Фёдор Ледерер. – В августе 1941 года прозвучал призыв центрального комитета комсомола: «Девушки – на фронт!» И две тысячи уральских девчонок добровольно поехали защищать Ленинград.

Фёдор Ледерер напомнил имена свердловчан, отличившихся на защите города. Среди них – наш именитый земляк, Герой Советского Союза, генерал армии, заместитель командующего Ленинградским фронтом Иван Федюнинский.

Надежда Логинова часто откликается на просьбы прийти в учебные заведения и рассказать о блокаде Ленинграда Фото: Станислав Богомолов

Блокадные судьбы

Сегодня в Свердловской области остались в живых 298 защитников города и тех, кто пережил блокаду. В большинстве своём – это уже дети блокадного Ленинграда.

Надежде Логиновой было десять лет, когда она с мамой, бабушкой, старшими братом и сестрой осталась в окружённом городе. Отец Михаил Михайлович без вести пропал на советско-финской войне. Мать Ксения Кузьминична до последнего верила, что супруг вернётся, и не помышляла покинуть город. А потом и выехать из него стало невозможно, началась самая страшная блокадная зима – 1941–1942 годов. С декабря 1941 года норма хлеба для населения была снижена до 125 граммов. Мать работала токарем на Ижорском заводе, зимой заболела дистрофией и слегла. Но как семье военного, им удалось всё же получить эвакуационный лист, и в апреле 1942 года, уже по тающему льду Ладоги, мать и бабушка вместе с детьми уехали из осаждённого города.

А Людмила Динерштейн всю блокаду оставалась в холодном и голодном Ленинграде. Когда началась война, ей было полтора года, брату – четыре. Отец ушёл на фронт, от голода умерла бабушка, а мать, чтобы хоть как-то поддержать детей дополнительным пайком, постоянно сдавала кровь. Кстати, для лечения раненых защитников города ленинградцы во время блокады сдали 144 тысячи литров крови.

Людмила Августовна Динерштейн своё обращение к участникам круглого стола в УрГЭУ записала заранее, а Надежда Михайловна Логинова, несмотря на свои 89 лет и пандемию, приехала на встречу со студентами лично и зачитала свои стихи. Они, даже спустя столько лет, конечно же, о блокаде.

– Нас, блокадников, осталось в городе всего ничего, – сказала Надежда Логинова корреспонденту «Облгазеты. – Из 600 с лишним человек, которых объединил наш союз блокадников Ленинграда в Екатеринбурге, созданный 1991 году, сейчас осталось около 80 человек. Мы все уже в годах, у многих плохое здоровье, из дома выбираемся редко. Но не откликнуться на приглашение в такой день, как сегодня, я не могла.

На связи – Минск и Алматы

В этом году в Свердловской области около трёхсот блокадников и участников обороны Сталинграда получили сертификаты на приобретение продовольственных и промышленных товаров на сумму 1 500 рублей. По словам Юрия Судакова, такие сертификаты вручали впервые, планируется распространить эту акцию и на бывших узников концлагерей. Их на Среднем Урале – около 450 человек.

Онлайн-встречи ветеранов с учащейся молодёжью во время месячника защитников Отечества будут продолжены. Вчера такой урок мужества, посвящённый победе советских войск под Сталинградом, прошёл в Екатеринбургском кадетском корпусе войск национальной гвардии России. А 19 февраля на базе Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге состоится международная онлайн-конференция, в которой примут участие вузы Белоруссии и Казахстана – педагогические университеты в Минске и в Алматы.

– Победу завоевал советский народ, – говорит Юрий Судаков. – Раздвигая границы месячника защитника Отечества, мы хотим сказать, что Победа у нас одна на всех и мы не должны позволить фальсификаторам истории отнять её у нас и наших детей.

Опубликовано в №018 от 03.02.2021