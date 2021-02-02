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2 февраля 2021, 18:10

Власти Свердловской области разрешат ресторанам и кафе работать по ночам

ресторан

Власти Свердловской области разрешат ресторанам и кафе работать по ночам. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области заведения общепита вернутся к работе без ограничений по времени. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram. По его словам, "существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг". Таким образом, запрет на работу кафе и ресторанов с 23:00 до 6:00 планируется снять в ближайшую пятницу.

"С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время – с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам", – сказал губернатор.

В том же посте он сообщил о выходе студентов с дистанта.

Напомним, 29 января Евгений Куйвашев сообщал о продлении запрета на ночную работу ресторанов и кафе в регионе.

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Власти Свердловской области разрешат ресторанам и кафе работать по ночам