Плюсы и минусы банкротства, сокращение числа пенсионеров в Свердловской области и номинанты премии губернатора в области литературы и искусства: самое интересное в номере «Облгазеты» за 3 февраля

Доброе утро, уважаемые читатели! Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными материалами свежего номера «Областной газеты».

В прошлом году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 5 066 заявлений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей – почти вдвое больше, чем в 2019 году. Причём львиная доля заявлений была подана самими должниками. Журналист «Облгазеты» разобрался, почему уральцы всё чаще стремятся стать банкротами по собственному желанию и что даёт им этот статус.

В Екатеринбурге продолжаются собеседования кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Вчера комиссия опросила 16 претендентов. Разговоры с некоторыми из них затягивались и длились дольше положенных 20 минут. К участникам этого дня внимание журналистов было приковано особенно – именно вчера свои программы защищали временно исполняющий полномочия мэра уральской столицы Алексей Орлов (ему и пророчат победу в конкурсе), депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

В Свердловской области стало меньше пенсионеров. Об этом говорят данные отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области. Так, на 1 января 2019 года на учёте в органах ПФР региона состояло 1 357 118 человек, на 1 января 2020 года – 1 348 507 человек, на 1 января 2021 года – 1 331 928 пенсионеров. Количество людей пенсионного возраста за последние два года сократилось более чем на 25 000 человек. О том, с чем это связано, можно прочитать здесь.

И напоследок о культуре. В списке номинантов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в этом году представлены 24 проекта. Цифра в сравнении с прошлыми годами – не самая большая. Но и прошедший 2020-й был не самым простым для творчества. Тем не менее можно отметить интересные тенденции. Подробности – в нашем материале.