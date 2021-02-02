Возобновление работы ночных кафе на Среднем Урале и предсказания животных в День сурка: главные новости

Снятие ограничений на работу кафе в Свердловской области, предсказания на животных на весну и дата возобновления очного обучения студентов техникумов и колледжей - главные новости дня. Фото: Александр Исаков.

Добрый вечер! Снятие ограничений с ночных кафе в Свердловской области, предсказания животных на весну и дата возобновления очного обучения студентов техникумов и колледжей - главные новости дня.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о снятии ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время. Соответствующий документ будет подписан в пятницу, 5 февраля.

Кроме того, глава региона заявил, что с 8 февраля студенты колледжей и техникумов вернутся к обучению в очной форме. С этой же даты детские сады, работающие с 50-процентной заполняемостью, возобновят работу в штатном режиме с полной загрузкой.

В Екатеринбургском зоопарке сегодня отмечается День сурка. В связи с этим был выбран зверёк, который предскажет погоду на весну 2021 года - выбор пал на белку Гилиан. Пушистый предсказатель сделал выбор в пользу поздней весны.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновит полёты из Екатеринбурга на Кипр с марта. Стоимость перелёта начинается от 15,5 тысячи рублей в одну сторону и 28 тысяч туда-обратно.

"Областная газета" запустила дневник самочувствия в связи с вакцинацией от коронавируса первых сотрудников издания. Узнать подробности о том, какие симптомы и побочные эффекты может вызвать препарат, а также как проходит сам процесс вакцинации, можно здесь.