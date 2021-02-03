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Общество
3 февраля 2021, 08:50

"Екатеринбург Арена" заплатит более 2 миллионов за вывоз снега до конца зимы

Екатеринбург Арена

Победитель аукциона должен будет вывозить снег с территории стадиона всего пару недель. Фото: Галина Соловьёва.

"Екатеринбург Арена" объявила конкурс на вывоз снега со своей территории. Организация готова заплатить за эту услугу 2 млн 142 тыс. рублей.

Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, подача заявок на участие в торгах продлится с 3 по 10 февраля, а 11 февраля будут подведены их итоги.

Победитель аукциона должен будет вывозить снег с территории стадиона менее месяца - с момента заключения договора по 1 марта. Объём снежной массы, который предполагается вывезти, составляет 9 тыс. кубометров.

Областная газета Свердловской области

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