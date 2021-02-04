Поднимаем вам веки на старые фейки

"Красная бурда" представляет:

ПИФАГОР ОТКРЫЛ ПРЯМОЙ УГОЛ, ИССЛЕДУЯ СВОИ ШТАНЫ. Это выдумка. Древние греки не носили штанов, а носили накидки с геометрическим узором по краям. Так что Пифагор, скорее всего, исследовал края своего хитона, а никакие не штаны.

ПСЫ-РЫЦАРИ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД ЧУДСКОГО ОЗЕРА. Сколько ни ныряли историки на дно Чудского озера, они не обнаружили там ни одного пёсьего доспеха. Зато найдено: три трактора, уазик и две сенокосилки. Выходит, что дружина Александра Невского в 1242 году отразила здесь нашествие тракторов, уазика и сенокосилок.

СПАРТАНЦЫ СБРАСЫВАЛИ СЛАБЫХ И НЕКРАСИВЫХ МЛАДЕНЦЕВ СО СКАЛЫ. Чепуха. Учёные, пошурудив под скалой, не нашли никого прям такого уж некрасивого. По мнению учёных, многие найденные там останки были ещё очень даже ничего.

ОГРОМНЫЙ ВЕС ПЕТРА ПЕРВОГО. Принято считать, что рост Петра Первого – 2 метра 03 сантиметра. Это просто гигантский рост для той эпохи. Поверхностные исследователи умножают рост царя на плотность тела человека (1 070 кг/м³), и у них получается, что Пётр Первый весил больше двух тонн! Но при этом забывают, что при таком весе царь просто провалился бы под землю на 35–40 сантиметров, поскольку у него был всего лишь 39-й размер ноги! На самом же деле вес Петра Первого, скорее всего, был довольно скромен – 90–100 килограммов. К сожалению, показания напольных весов не сохранились. Вероятнее всего потому, что их (напольных весов) тогда и в помине не было, а людей взвешивали чаще всего на дыбе или виселице. Впрочем, к императору это не относится.

ШАПКА МОНОМАХА – ЭТО ШАПКА МОНОМАХА. Это не так. Экспонат, представленный в Кремле – подделка. Настоящую шапку Мономаха большевики продали за границу ещё в 1919 году. А вместо неё лежит одна из кепок В. И. Ленина, наскоро отороченная кошачьим мехом и украшенная битым стеклом. Согласно другой версии, эту шапку большевики просто сорвали с какого-то недорезанного буржуя.

СЭР УОЛТЕР РЕЙЛИ ВВЁЗ В АНГЛИЮ ТАБАК И КАРТОФЕЛЬ. И это неправда. Английские таможенники конфисковали у Рейли, вернувшегося из Нового Света, неизвестные им товары. Сэр Уолтер после прохождения таможни остался лишь с чемоданом золота и сундуком кокаина, которые он заранее задекларировал по всем правилам. А табак и картофель распространились по Европе уже потом, благодаря распродаже таможенного конфиската.

ЭЙНШТЕЙНА ВЫГНАЛИ ИЗ ШКОЛЫ ЗА НЕУСПЕВАЕМОСТЬ. На самом деле Альберта выгнали за то, что он показывал язык учителям и директору, что и подтверждает известная всему миру фотография.

ВОЛЧИЦА ВСКОРМИЛА РОМУЛА И РЭМА. Поскольку свидетелей этого факта нет и не было, можно считать, что волчица была высосана из пальца!

Опубликовано в №019 от 04.02.2021