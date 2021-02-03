Павел Креков прокомментировал вероятность новых ограничений для кафе и ресторанов

В пятницу в Свердловской области кафе и рестораны вернутся к прежнему режиму работы – смогут принимать посетителей круглые сутки. Фото: Алексей Кунилов.

В пятницу в Свердловской области кафе и рестораны вернутся к прежнему режиму работы – смогут принимать посетителей круглые сутки. Однако нарушителям коронавирусных мер грозят ограничения.

Как рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков на сегодняшнем брифинге, контрольные группы, правоохранительные органы и органы Роспотребнадзора продолжат работу по обнаружению нарушений. Если специалисты выявят в точках общепита недостатки, в том числе связанные с обработкой помещений, соблюдением социальной дистанции и масочного режима (для работников), то заведения могут быть закрыты.

Павел Креков уточнил, что закрывать кафе и рестораны будут до момента устранения нарушений.

"Тогда, когда исправление будет подкреплено соответствующими фактами, то пойдёт разговор о возможности продолжения работы. Но я надеюсь, что такого рода случаи будут минимизированы", – добавил замгубернатора.

Напомним, снятие ограничений в работе общепита накануне анонсировал глава региона Евгений Куйвашев.

"С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время – с 23:00 до 6:00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам", – отмечал он.

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