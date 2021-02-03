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3 февраля 2021, 17:15

Нижний Тагил окутал смог

смог

В Нижнем Тагиле объявлены метеорологические условия первой степени опасности. Фото: Нина Георгиева.

Уральские синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности в одном из городов Свердловской области. Смог повис над Нижним Тагилом.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, с 17:00 3 февраля на территории Нижнего Тагила ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 4 февраля.

Добавим, ранее стало известно, что в первой декаде февраля отдельные районы Свердловской области ждёт оттепель, вслед за которой в регион придут морозы до -30ºС. Ожидаются снегопады.

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