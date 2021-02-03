Встреча с Александром Левиным состоялась в екатеринбургском Доме журналиста, потенциал которого, по его мнению, раскрыт ещё не до конца. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня человеку, который во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации, ныне – председателю Общественной палаты Свердловской области, председателю Свердловского творческого союза журналистов Александру ЛЕВИНУ исполняется 70 лет. Накануне юбилея известный уральский журналист и общественный деятель рассказал «Облгазете», почему пошёл в журналисты и почему журналистика не умрёт.

Как стать успешным журналистом в бывшем СССР? Надо любить профессию, всё время учиться журналистике, а значит, учиться жизни. У кого? У своих читателей, авторов, коллег. Для журналистики самое важное — школа жизни.

Журналистике учился у отца. Юрий Абрамович Левин был военным корреспондентом, прошёл всю войну, дошёл до Берлина, был корреспондентом газеты «Фронтовик» Первого Белорусского фронта, потом работал в «Красном бойце» – газете Уральского военного округа. Он часто брал меня в типографию – до сих пор помню это захватывающее до мурашек на коже зрелище, когда включалась ротационная машина и на ней появлялась газета.

Журналистика – состояние души. Когда уходил на госслужбу, были сомнения: только что выбрали на должность заместителя редактора «Вечёрки» и вдруг зовут на должность пресс-секретаря Эдуарда Росселя. Многие друзья говорили: да не иди ты туда, всё творческое начало потеряется. Но я благодарен судьбе и Эдуарду Эргартовичу. Позднее понял, что оставаться журналистом можно, находясь и на госслужбе. Новое место позволило расширить кругозор, увидеть много новых людей.

С бывшим шефом – на связи. Конечно, и сейчас общаемся с Эдуардом Эргартовичем по телефону. В связи с пандемией личных контактов стало меньше.

Нужно не поступаться принципами и следовать тому, что ты считаешь нужным. Секрета в том, как оставаться востребованным, нет – многое зависит от взглядов, позиции, жизненных установок.

Важно услышать всех. Меня с детства учили – если за что-то берёшься, отдавай себя делу полностью. Так и стараюсь поступать. В редакции «Вечёрки» работал заведующим отдела писем, долгое время вёл сатирический раздел «Пятый угол», который состоял из небольших критических заметок. Самое главное в подготовке таких публикаций — обязательно выслушать все стороны. Так же поступаем и при обсуждении важных тем в Общественной палате.

Переживаю из-за неправды. Главная проблема современной журналистики – неправда, фейк, как сейчас говорят, хотя я не очень люблю это слово. Журналистика должна нести добро. Это – истина. Это не значит, что нельзя критиковать, но нельзя врать, оскорблять, передёргивать факты в угоду интересам. Современные технологии породили явление, когда журналистом может объявить себя любой, опубликовать информацию, и ему ни за что отвечать не придётся. Но поскольку журналистика – зеркало нашей жизни, она переболеет этим. Иногда говорят – вот, журналистика умирает. Это лукавство: журналистика не может умереть, ведь журналистика – сама жизнь, а жизнь вечна.

Возможно, профессию продолжат внуки. Их у меня два: один уже в школу пошёл, другой – ещё нет. Дочка не журналист.

Секрет крепкой семьи – любовь. С супругой Галиной мы уже 47 лет вместе – учились в одной школе, в одном университете, но на разных потоках. К слову, она до сих пор ведёт на телевидении авторскую программу «Рецепт».

Футбол – любовь с детства. До сих пор болею за наш «Урал», хоть и перестал быть председателем совета директоров клуба, внимательно слежу за мировыми футбольными событиями.