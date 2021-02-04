Проблемы с уборкой снега в Екатеринбурге, юбилей Александра Левина и изменения Устава Свердловской области: самое интересное в номере «Облгазеты» за 4 февраля

Доброе утро, уважаемые читатели! Предлагаем вам прочитать самые интересные материалы свежего номера «Областной газеты».

Несколько дней подряд в Екатеринбурге идёт упорная борьба со снегом. Коммунальные службы города приведены в режим полной готовности, уверяют в мэрии. Но, судя по многочисленным комментариям в соцсетях и постоянным звонкам в нашу редакцию, ни пешеходов, ни водителей качество уборки дорог не устраивает. Чиновники объясняют снежный «коллапс» высокой изношенностью дорожной техники. А дорожники утверждают, что дело именно в снеге. Ни то, ни другое объяснение горожан не устраивает. Почему в городе такие проблемы с уборкой снега, выяснил журналист «Облгазеты».

Сегодня человеку, который во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации, ныне – председателю Общественной палаты Свердловской области, председателю Свердловского творческого союза журналистов Александру Левину исполняется 70 лет. Накануне юбилея известный уральский журналист и общественный деятель рассказал «Облгазете», почему пошёл в журналисты и почему журналистика не умрёт.

Вчера состоялось первое официальное заседание рабочей группы по корректировке Устава Свердловской области, где был представлен базовый законопроект с поправками. Наш регион одним из первых начал корректировать свой «основной закон». О том, что предлагают изменить в Уставе области, – в нашем материале.