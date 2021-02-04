Прожиточный минимум в Свердловской области установлен в размере 11 206 рублей

Величина прожиточного минимума на душу населения составит 11 206 рублей в месяц. Фото: Алексей Кунилов.

Прожиточный минимум в Свердловской области установлен по новой методике на весь 2021 год. Его величина на душу населения составит 11 206 рублей в месяц.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 966 рублей, для пенсионеров – в размере 9 521 рубля, для детей – в размере 11 850 рублей.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, по сравнению со II кварталом 2020 года величина прожиточного минимума выросла на душу населения на 2%, для трудоспособного населения – на 2,2%, для пенсионеров – на 6,2%, для детей – на 1,3%. По сравнению с IV кварталом прошлого года индексация прожиточного минимума составила 3,6%.

Напомним, с 1 января 2021 года прожиточный минимум рассчитывается по новой методике - он устанавливается не на каждый квартал, а сразу на весь год. Его величина теперь рассчитывается не исходя из потребительской корзины, а как 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.