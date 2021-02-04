В мэрии Екатеринбурга пообещали продлить летом маршрут №38 для удобства дачников

Фото: Галина Соловьева

В редакцию «Областной газеты» обратилась жительница Екатеринбурга Маргарита Савельева. Она попросила помочь решить вопрос с транспортной доступностью коллективных садов.

По словам жительницы, до 2019 года до остановки «База ОМОН» ходил маршрут автобуса №04, а потом было принято решение о его отмене.

– Получается, что мы добирались до остановки «База ОМОН», а потом уже шли в свои сады. С отменой маршрута №04 без доступного транспорта осталось очень много людей. За «Базой ОМОН» находится около 20 садовых товариществ. У нас много коттеджей – живут семьи с детьми, которым тоже надо добираться до города. После отмены маршрута 04, мы собрали подписи жителей под заявлением, что общественный транспорт нам необходим, и в июне 2019 года вместе с соседкой пошли на приём к мэру города. Тогда Александр Высокинский нас не принял, но мы попали на приём к его заместителю Алексею Бубнову (курирует вопросы благоустройства, транспорта и экологии. - Прим. ред.), – делится Маргарита Александровна.

По её словам, Алексей Бубнов сказал, что решить вопрос реально, и пообещал это сделать в течении года-двух. Он предложил продлить маршрут №38.

– Даже сказал, что можно маршрут продлить чуть подальше – до развязки, чтобы до садов не так долго было ходить. Однако до сих пор нет никаких изменений, ничего не сделано. Хотя все условия для того, чтобы пустить транспорт, у нас созданы: совместно с Верх-Исетской администрацией решили вопрос с ямами на дороге – их засыпали. Возле магазина «Леруа Мерлен» забетонирована площадка – транспорту есть где развернуться, – пояснила Маргарита Савельева. – Поработав весь день в саду, очень тяжело возвращаться. Приходится просить довезти до города или ловить попутки.

«ОГ» обратилась в администрацию Екатеринбурга, чтобы узнать, изменится ли для садоводов что-то в новом дачном сезоне?

– С 1 июля 2021 года, после проведения конкурсных процедур, маршрут №38 планируется продлить до «Леруа Мерлен» через «Базу ОМОН», – сообщили в мэрии.

Опубликовано в №020 от 05.02.2021