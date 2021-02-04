Уральские таможенники изъяли полтонны немаркированной одежды

Полтонны немаркированной одежды не доехало до Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

На российско-казахстанской границе таможенники задержали партию одежды, подлежащей обязательной маркировке. Согласно товаросопроводительным документам, груз следовал из Кыргызской Республики в Екатеринбург.

В ходе досмотра транспортного средства, перевозившего товар, были обнаружены 2 988 блузок и курток без обязательной маркировки. Общий вес партии составил 479 кг, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Отмечается, что весь товар изъят сотрудниками Роспотребнадзора в рамках возбужденного дела по ст. 15.12 КоАП РФ (Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке). Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей.

С 1 января 2021 года согласно Постановлению Правительства России от 31.12.2019 N 1956 на территории России введена обязательная цифровая маркировка продукции легкой промышленности специальным кодом «Data Matrix».

Добавим, в конце прошлого года на российско-казахстанской границе таможенники предотвратили ввоз контрафактной одежды (90 пар спортивных брюк) от «GUCCI». Партия направлялась из Киргизии в Екатеринбург.