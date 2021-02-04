Свадебный дом Ельциных

Так выглядел дом по ул. Кирова, 34 в 1995 году. На фотографии отчётливо видны колонны и балкон, которые теперь скрыты сайдингом Фото: Н. Боченин / Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

В тогдашнем общежитии Верх-Исетского завода Борис Николаевич прожил почти два года – с сентября 1955-го по июнь 1957-го. В это время произошло одно из самых радостных событий в его судьбе: свадьба с однокурсницей Наиной Гириной.

Дом у пруда

После окончания УПИ и получения диплома инженера-строителя Ельцин попал по распределению в Нижне-Исетское строительное управление треста «Уралтяжтрубстрой». В годы учёбы Борис Николаевич отличником не был, но за спортивные достижения (он играл в сборной Свердловска по волейболу) его оставили в столице Среднего Урала, а не отправили в Пермь, Ивдель или Красноярск, куда поехали большинство его однокурсников.

Ельцина поселили в общежитии Верх-Исетского завода, ряд промышленных корпусов которого возводило Нижне-Исетское стройуправление. Точный адрес дома долгое время был неизвестен, пока писатель Владимир Сутырин не опубликовал в 2008 году книгу «Борис Ельцин и Уральский политехнический». В ней автор привёл воспоминания студенческого друга Ельцина Михаила Карасика: «Ему (Борису. – Прим. ред.) дали комнату в общежитии – это по улице Кирова, мимо проходной в сторону пруда. Там есть дом с закруглённым углом. И мы (бывшие соученики) к нему туда бегали. У него не было ни стола, ничего – придём, постелем газетку на пол и всё».

В указанном направлении стоит всего одно здание с закруглённым углом – двухэтажный кирпичный дом в форме буквы «Г» по адресу Кирова, 34 (рядом со спорткомплексом «Верх-Исетский»). Согласно документам БТИ, дом был построен в 1946 году. Его общая площадь – 1 650 квадратных метров.

В какой именно комнате жил Ельцин, сведений ни в архивах, ни в воспоминаниях не сохранилось. Занимал он её один, как следует из воспоминаний Михаила Карасика, – будучи номинально мастером, ему полагалось отдельное жильё в общежитии. Средняя площадь комнат составляла около 16 квадратных метров. Из мебели в комнате Ельцина точно были кровать, стол и табуреты — о них говорила Наина Иосифовна.

Историю здания нам помог раскрыть Андрей Кирчегин, директор управляющей компании ООО «Терминал», в собственности которой оно находится с 2005 года:

– По архивной справке ВИЗа, до 1952 года дом был одноэтажным. Строили его (а потом жили в нём) пленные немцы, которые тогда были задействованы на возведении нынешнего здания администрации Екатеринбурга. Перед самой смертью Сталина немцев отправили в Германию, а в доме разместили рабочих завода. Второй этаж надстроили к 1956 году (получается, что Ельцин жил на первом этаже. – Прим. ред.). Общежитие существовало до 1983 года, затем в этом здании открыли профилакторий, гостиницу, шахматный клуб и музей ВИЗа, в котором стояла настоящая пушка. Несмотря на время, дом находится в хорошем состоянии.

Сейчас в комнатах бывшего общежития расположены офисы и магазины, а в помещении музея работает столовая. Никто из арендаторов не знает, что в этом доме когда-то жил Ельцин.

Борис Николаевич рядом с Наиной Иосифовной на третьей по счёту свадьбе Ельциных в Оренбурге. Осень 1956 года Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Освоил за год 12 профессий

В годы жизни на Кирова, 34 Борис Николаевич сформировался как личность и руководитель. Его волевой характер, тяга к новым знаниям, харизма и лидерские качества помогли ему заработать авторитет среди коллег по стройке. В вузовской характеристике Ельцина было указано, что после окончания института он может самостоятельно руководить производством строительно-монтажных работ при возведении гражданских и промышленных зданий. Как выпускника УПИ Бориса Николаевича сразу назначили мастером — запись об этом есть в его трудовой книжке. Но будущий президент заявил, что мастером работать не будет, пока не освоит рабочие профессии.

Ельцин так описал эту ситуацию в своей книге «Исповедь на заданную тему»: «Я решил для себя, что год посвящу тому, чтобы освоить двенадцать строительных специальностей. Каждый месяц – по одной. Месяц я проработал наравне с другими рабочими в бригаде каменщиков, вёл кирпичную кладку – сначала простую, потом посложнее. Работал не по одной смене, а по полторы-две, для того чтобы быстрее наработать опыт. Рабочие хоть и посмеивались над жаждой молодого специалиста пойти, так сказать, в народ, тем не менее помогали, подбадривали, в общем, внутренне поддерживали. Месяц я работал, а после этого соответствующая комиссия присваивала разряд, обычно третий-четвёртый. Вскоре я получил профессию каменщика, бетонщика».

Потом Борис Николаевич поработал плотником, водителем самосвала, столяром, стекольщиком, штукатуром, маляром, машинистом башенного крана, кровельщиком, слесарем и стропальщиком. Через год Ельцин пришёл к начальнику участка и сказал, что теперь готов работать мастером. В этой должности он строил цеха ВИЗа, вспомогательные объекты и общественные здания.

Единственная деталь, которая сохранилась в интерьере бывшего общежития со времён Бориса Ельцина, – большая люстра в стиле сталинского ампира в одном из подъездов Фото: Галина Соловьева

Эту фотокарточку Борис Ельцин отправил Наине Гириной в Оренбург осенью 1955 года. На ней написано: «У меня сейчас, после разлуки с тобой, вот такое настроение. Вот» Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

«Борька» вместо «горько»!

Следом за профессиональной стезёй у Бориса Николаевича наладилась и личная жизнь. Его студенческая любовь Наина Гирина после окончания вуза вернулась в родной Оренбург, но вчерашние однокурсники не забывали друг о друге: Ельцин посылал ей по почте открытки и фотокарточки. Чтобы проверить чувства, они договорились увидеться летом 1956-го на нейтральной территории — в Куйбышеве (ныне Самара. — Прим. ред.). После встречи возлюбленные решили пожениться. Ельцин продолжает: «Вся дальнейшая жизнь показала, что это была судьба. Это был именно тот выбор — один из тысячи. Ная приняла меня и полюбила таким, каким я был, упрямым, колючим, и, конечно, ей было со мной не так просто».

Свадьбу сыграли в Свердловске 28 сентября. За три дня до создания семьи Наина Иосифовна поселилась в комнате у Ельцина в визовском общежитии. День женитьбы выпал на пятницу. Гостей собралось много — со всей страны приехали 140 человек, в основном друзья и однокашники. Гуляли всю ночь в ресторане свердловского Дома крестьянина, в здании которого сегодня расположена Детская филармония. Наина Иосифовна в книге «Личная жизнь» посвятила свадьбе целую страницу: «Сидели за столом, друзья поднимали за нас тосты, кричали «горько». Мы целовались. Много. Даже тогда, когда друзья вместо «горько» стали кричать «Борька».

На этом торжества не закончились: в Доме крестьянина места хватило не всем, и молодожёнам пришлось сыграть ещё две свадьбы — для родственников Бориса Николаевича в Березняках и родных Наины Иосифовны в Оренбурге. Меньше чем через год, в августе 1957-го, у пары родилась дочь Елена. Но это случилось уже по новому адресу Ельциных.

Характеристика на Бориса Ельцина, выданная ему по окончанию УПИ Фото: Музейно-выставочный комплекс УрФУ

Дом по ул. Кирова, 34 сегодня. В здании находятся магазины, офисы и столовая Фото: Галина Соловьева

О том, что раньше в доме по Кирова, 34 было общежитие, говорит коридорное расположение комнат Фото: Галина Соловьева

Комнаты в общежитии переделали под офисы в 2000-е годы. В одной из них и жил Борис Ельцин Фото: Галина Соловьева

В просторном помещении столовой до 2005 года располагался музей ВИЗа Фото: Галина Соловьева

Во дворе дома до сих пор стоят промышленные станки – экспонаты некогда существовавшего музея ВИЗа Фото: Галина Соловьева