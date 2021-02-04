В Свердловской области смягчили ограничения, касающиеся работы кафе

Кафе и ресторанам Свердловской области разрешили работать по ночам, начиная с пятницы, 5 февраля. Фото: Владимир Мартьянов.

Кафе и ресторанам Свердловской области разрешили работать по ночам, начиная с пятницы, 5 февраля. Соответствующий указ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Ранее снятие ограничений в работе общепита анонсировал глава региона Евгений Куйвашев. Он отмечал, что при условии строгого следования всем санитарным правилам, кафе и рестораны могут продолжать работу и в ночное время – с 23:00 до 6:00.

Накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков уточнил, что контрольные группы, правоохранительные органы и органы Роспотребнадзора продолжат работу по обнаружению нарушений в точках общепита. Если специалисты выявят там недостатки, в том числе связанные с обработкой помещений, соблюдением социальной дистанции и масочного режима (для работников), то заведения могут быть закрыты.

По словам Павела Крекова, закрывать кафе и рестораны будут до момента устранения нарушений.

"Тогда, когда исправление будет подкреплено соответствующими фактами, то пойдёт разговор о возможности продолжения работы. Но я надеюсь, что такого рода случаи будут минимизированы", – добавил замгубернатора.