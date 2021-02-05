Безопасность высоток, «свадебный» дом Ельцина и «Танец страсти» в «Главном проспекте»: самое интересное в номере «Облгазеты» за 5 февраля

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем прочитать самые интересные материалы свежего номера «Областной газеты».

Почти месяц назад на Рассветной, 7 в Екатеринбурге произошёл пожар, который всерьёз обеспокоил обитателей многоэтажных домов. Если жители 9-го этажа не смогли выйти из здания из-за возгорания на втором этаже, где гарантия, что при пожаре на 20-м этаже жители 25-го этажа не пострадают? На первый взгляд кажется, что эвакуироваться из высотных зданий сложнее, а значит, выше риск того, что можешь пострадать от последствий возгорания (многие погибают именно из-за отравления угарным газом). Но на деле оказывается, что жители (иногда – неосознанно) блокируют подъездные пути для пожарной техники и эвакуационные выходы. Подробности – в нашем материале.

«Облгазета» продолжает наш еженедельный спецпроект по свердловским адресам, где жил первый Президента России Борис Ельцин. В этот раз рассказываем о «свадебном» доме на улице Кирова, 34. В тогдашнем общежитии Верх-Исетского завода Борис Николаевич прожил почти два года – с сентября 1955-го по июнь 1957-го. В это время произошло одно из самых радостных событий в его судьбе: свадьба с однокурсницей Наиной Гириной. Подробности можно узнать здесь.

Общественная организация «Союз охраны птиц России» провела зимнюю перепись водоплавающих птиц «Серая шейка». Средний Урал принял в ней активное участие. С середины января на берегах незамерзающих водоёмов орнитологи и их помощники считали оставшихся на зимовку уток. Убедились, что, несмотря на морозы, их стало больше, чем в 2020-м. О том, почему пернатые горожанки не улетают зимовать в тёплые края и какие их виды сейчас встречаются на Урале – в нашем материале.

На этой неделе в Верхней Салде открылась обновлённая детская поликлиника – её филиал на улице Энгельса, 97 переехал на территорию местного медгородка с другой части города. Теперь маленькие пациенты будут получать медпомощь в одном месте. В здании старого филиала развернули отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями. Но, как выяснилось, не все горожане с радостью восприняли идею переноса детской поликлиники под одну крышу.

И напоследок о культуре. Международный центр искусств «Главный проспект» собрал на своей площадке сразу несколько любопытных выставок, каждая из которых заслуживает внимания. Среди них «Танец страсти», представляющий три уникальные работы Камнерезного дома Алексея Антонова и «Лики божества» путешественницы и фотографа Ольги Мичи. Подробнее о выставках – в нашем репортаже.