Снятие ограничений по коронавирусу на Среднем Урале и стабилизация цен на сахар: сводка новостей

"Областная газета" вновь делится сводкой самых важных и интересных новостей уходящего дня. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь делится сводкой самых важных и интересных новостей уходящего дня.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ №46-УГ, которым он снял ограничение на работу кафе и ресторанов в ночное время. Кроме того, документ отменяет дистант в школах, учреждениях допобразования, техникумах, колледжах и вузах, а также разрешает детским садам региона работать со 100-процентной заполняемостью групп.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждалась ситуация на продовольственном рынке. Министр заявил, что в результате принятых мер цены на подсолнечное масло и сахар в России стабилизировались.

На Среднем Урале по новой методике утвердили прожиточный минимум на весь 2021 год. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 966 рублей, для пенсионеров – в размере 9 521 рубля, для детей – в размере 11 850 рублей.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что контракт на строительство трамвайной ветки в микрорайон Академический будет заключен в первой половине текущего года. Её строительство также стартует в первом полугодии 2021 года.