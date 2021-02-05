На Среднем Урале за сутки умерли 15 человек с COVID-19

Общее число летальных исходов с начала пандемии на Среднем Урале достигло 2 108. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области умерли 15 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 108.

Такие данные опубликовали федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

В целом по России сегодня зафиксировали 527 летальных исходов. За всё время от пандемии в стране скончались 75 732 человека.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 331 случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии вирус подхватили 72 151 свердловчанина. Из больниц уже выписались 64 853 человека. Более 5 тысяч граждан остаются в больницах.